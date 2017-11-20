وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله, يوم الاثنين, استعادة البوكمال بريف دير الزور من قبضة تنظيم "داعش", بأنه "انجاز", واعتبر تحرير المدينة "خاتمة لمشروع تقسيم سوريا".

وقال نصرالله في كلمة له, انه "مع تحرير البوكمال سقطت "دولة داعش" وهذا لايعني انتهاء التنظيم", مؤكداً أن تحرير البوكمال كان "خاتمة لمشروع تقسيم سوريا".

واضاف نصرالله ان "تحرير البوكمال انجاز كبير وأهمية البوكمال أنها مدينة حدودية وعلى معبر القائم وبالتالي فالوصل بين سوريا والعراق قد حصل".

واتهم نصرالله التحالف الدولي باطلاق النيران على القوات المقاتلة لـ(داعش) وعرقلة القصف الجوي السوري والروسي في البوكمال".

وأشار نصر الله إلى أن "التحالف الأميركي سهل هروب (داعش) من البوكمال إلى مواقع تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".

وتابع نصرالله ان "الأميركي فعل كل ما يستطيع لمساعدة (داعش) في البوكمال وأمّن غطاء جوياً له شرقي الفرات وشنّ حربا الكترونية وعملية تشويش على القوات المهاجمة".

وتمكن الجيش النظامي من جديد, يوم الأحد, من استعادة السيطرة على مدينة البوكمال بريف دير الزور, آخر معاقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وكان الجيش النظامي توجه نحو البوكمال في 25 تشرين الأول الماضي، وسيطر عليها في 9 تشرين الثاني الجاري، ولكن "داعش" عاد وسيطر على المدينة مجدداً في الـ 11 من تشرين الثاني الجاري، لتعود قوات النظام بدخول المدينة في 16 تشرين الثاني الجاري.

وتعد البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق معقلاً هاماً لداعش في سوريا، وبخسارة هذه المدينة، يكون التنظيم قد فقد كامل المدن في البلاد.

سيريانيوز