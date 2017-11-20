سقط ضحايا, يوم الاثنين, جراء تجدد سقوط القذائف على عدة مناطق بدمشق وريفها, كما سقطت قذائف في القنيطرة, ما أدى إلى وقوع جرحى.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن " قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة سقطت على أحد المنازل في شارع خالد بن الوليد وسط دمشق, ما تسبب بمقتل مدني ووقوع أضرار مادية في المكان”.

ولفت المصدر إلى “سقوط قذيفة في ساحة عرنوس, تسببت بإلحاق أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين”.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضحايا سقطوا جراء سقوط قذيفتين على حي المجتهد – موازيني, وفي شارع خالد بن الوليد.

كما سقطت قذائف في مناطق المزرعة وآخر طريق المتحلق الجنوبي ومحيط منطقة الدويلعة ومحيط سوق الهال بمنطقة الزبلطاني, دون توارد انباء عن سقوط ضحايا, بحسب المصادر.

وأضافت المصادر ان قذائف صاروخية سقطت في مدينة جرمانا بريف دمشق, ما اسفر عن مقتل طفل ووقوع جرحى. واضرار مادية.

ويأتي ذلك، بعد سقوط قتيلان يوم الأحد في منطقة المزة 86 بدمشق جراء سقوط قذائف هاون على المنطقة.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

من جهة اخرى, ذكرت وكالة (سانا) ان " 14 قذيفة على الأقل سقطت على الحي الخدمي في مدينة البعث بالقنيطرة وتسببت بإصابة 3 مدنيين ووقوع اضرار مادية كبيرة بالمنشآت الخدمية ومنازل المواطنين".

وأفاد مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بالقنيطرة أن "قسم الاسعاف استقبل 3 أشخاص أصيبوا جراء الاعتداء ", مبينا أن "من بين الجرحى طفلا عمره 3 سنوات إصابته متوسطة الخطورة".

وسقطت في الاونة الاخيرة قذائف هاون وصاروخية في عدة مناطق بمدينة القنيطرة, اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.