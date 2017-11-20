أعلن رئيس "الهيئة العليا للمفاوضات", المنبثقة عن معارضة الرياض السورية, رياض حجاب, يوم الاثنين, استقالته من منصبه,في خطوة تلتها سلسلة من القرارات المشابهة لعدد من المسؤولين فيها.

وجاء في بيان نشره حجاب, عبر صفحته على (تويتر), "منذ تولي منصب منسق الهيئة أخذنا على عاتقنا مسؤولية تمثيل القضية العادلة للشعب السوري، ملتزمين بمبادئ الثورة والتي نصت على المحافظة على وحدة الأراضي السورية، واستعادة استقلال الدولة وقرارها السيادي، والحفاظ على مؤسساتها، والعمل على تأسيس نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون تمييز أو إقصاء، دون أن يكون للرئيس لبشار الأسد، وأركان رموز نظامه، مكان فيه".

واشار البيان الى "بذل جهود , بالرغم من المصاعب التي واجهناها, لتمثيل تطلعات الشعب السوري في عملية الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي, الامر الذي ساعدنا على الصمود امام محاولات خفض سقف لثورة و اطالة أمد النظام وعلى التصدي لمحاولات بعض القوى الخارجية اقتسام بلادنا الى مناطق نفوذ ضمن صفقات جانبية يتم ابرامها بمنأى عن الشعب السوري".

وأضاف البيان "بعد مسيرة تقارب السنتين من العمل الدؤوب للمحافظة على ثوابت الثورة السورية المجيدة التي لم نحد عنها طرفة عين، أجد نفسي اليوم مضطرا لإعلان استقالتي من الهيئة العليا للمفاوضات متمنيا لها المزيد من الإنجاز، ولبلدي سوريا السلم والأمان والاستقرار".

وجاءت استقالة حجاب في وقت نقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصدر في المعارضة السورية أن قائمة المسؤولين المستقيلين من مناصبهم في الهيئة العليا للمفاوضات تضم، بالإضافة إلى حجاب، كلا من "سالم المسلط، وسهير الأتاسي، ورياض نعسان أغا، واللواء عبد العزيز الشلال، والمقدم أبو بكر، والرائد أبو سامة الجولاني، وسامر حبوش، وعبد الحكيم بشار".

وتواردت معلومات مؤخرا ان رياض حجاب لن يكمل في منصبه، لاسباب صحية, حيث أبلغ الأخير وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بقرار الاستقالة .

وسبق ان تحدثت مصادر معارضة أن هناك أسماء عدة يجري تداولها لخلافة حجاب، مشيرة إلى أن رئيس "تيار الغد المعارض" أحمد الجربا هو الأقرب لخلافة حجاب.

يشار الى ان "هيئة التفاوض" تشكلت خلال اجتماع المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض عام 2015, وتم انتخاب رياض حجاب منسقاَ عاماَ للهيئة.