قالت وكالة (الأناضول)، يوم الاثنين، إن "وحدات حماية الشعب الكردية" قصفت قوة مراقبة تركية بمنطقة تخفيف التوتر في محافظة ادلب.

وأضافت الوكالة ان "5 قذائف هاون سقطت في محيط تمركز قوة المراقبة التركية بمنطقة دارة عزة على خط عفرين - إدلب."

وأشارت الوكالة إلى سقوط إحدى القذائف عل بعد 100 متر من القوة التركية في منطقة قلعة سمعان، وسقوط باقي القذائف بالقرب من منازل المدنيين، مؤكدة عدم سقوط ضحايا.

واتفقت الدول الضامنة للهدنة في محادثات استانا منتصف أيلول الماضي، على اتفاق بإنشاء منطقة خفض التوتر في إدلب، بحيث تشمل إدلب ومحيطها (شمال غرب)، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

كان الجيش التركي أعلن مؤخرا، أن قواته بدأت بتشكيل نقاط مراقبة في "منطقة تخفيف التوتر" في إدلب، تطبيقاً لاتفاق استانا, وذلك بهدف توفير الأمن للمدنيين، وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم.

وبموجب الاتفاق, يتم نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة على حدود ادلب, لمنع انتهاك الهدنة, إلا أن "جبهة النصرة" تعهدت بمواصلة القتال ضد قوات النظام.

سيريانيوز