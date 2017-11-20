أفادت مصادر موالية، يوم الاثنين، ان شخصاً لقي مصرعه اثر سقوط قذيفة في شارع خالد بن الوليد بدمشق، بينما أدت قذيفة صاروخية لأضرار مادية فقط في حي المزرعة.

ونقلت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، قوله ان شخصاً لقي مصرعه، بعد سقوط قذيفة على منزله الكائن في شارع خالد بن الوليد.

وتابعت المصادر ان قذيفة صاروخية أصابت بناء خلف جامع الايمان بحي المزرعة، أسفرت عن أضرار مادية فقط.

ويأتي ذلك، بعد سقوط قتيلان يوم الأحد في منطقة المزة 86 بدمشق جراء سقوط قذائف هاون على المنطقة.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز

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