أطلقت السلطات الكويتية سراح وافدين سوريين، كانت احتجزتهم بتهم تغيب وتجاوزات مرورية ومخالفة قانون الإقامة.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، يوم الاثنين، ان "وزارة الداخلية وافقت على الإفراج عن 50 وافد سوري بعد كفالة شخصية يتقدم بها كفيل كويتي، نظرا للأوضاع الراهنة في سوريا".

وتابعت الصحيفة، انه تم وضع قيد أمني على المفرج عنهم حتى تنتهي الأزمة السورية، وعليهم أن يراجعوا إدارة الإبعاد شهريا لإثبات وجودهم بصفة شخصية.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أنه سيتم "دراسة أوضاع السوريين الآخرين الصادر بحقهم قرارات إبعاد".

ويبلغ عدد الوافدين السوريين في الكويت نحو 140 ألفا، ويعدون ثاني أكبر جالية عربية بعد المصريين.