أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، ان عطلاً طارئاً على خط التوتر العالي المغذي لمحافظة السويداء تسبب بانقطاع كامل للتيار الكهربائي عن المنطقة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، هناك "عطل طارئ على خط التوتر العالي /230/ المغذي للمحافظة حوالي الساعة الخامسة من صباح هذا اليوم، ما أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي عن المحافظة بالكامل".

وتابعت الوزارة ان "العمل جاري للتعامل مع العطل وإعادة التيار الكهربائي".

وسبق لأعطال فنية أن أدت الى قطع التيار الكهربائي عن المناطق، حيث شهد يوم العاشر من شباط الماضي انقطاعاً في التيار الكهربائي من جميع المحافظات السورية استمر لعدة ساعات، قبل أن يبدأ بالعودة تدريجياً.

وتحسن واقع الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام منذ بضعة أشهر، بعد أن عانت معظم المناطق من نظام تقنين خانق وصل معه إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل في العاصمة وتجاوز ذلك في مناطق الريف.

سيريانيوز