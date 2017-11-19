اكتشف خبراء ثغرة في تطبيق "واتساب" تتيح قراءة الرسائل المحذوفة من قبل المرسل بموجب الخاصية الجديدة التي أطلقها التطبيق مؤخراً.

وبحسب "انديبندت"، فإن قراءة الرسائل المحذوفة، تتم من خلال الوصول إليها عبر سجل الإشعارات في التطبيق بأسلوب معين، أو عبر تطبيق خاص آخر يتيح هذه الآلية.



ويمكن بالحالة الأولى، الضغط المطول على رمز الإعدادات، والنقر على "عنصر التحكم" (Widgets)، الذي يظهر على أعلى النافذة وسحب أداة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية. وبعد ذلك، الانتقال إلى الأسفل للوصول إلى (Notification Log).



وأيضاً، يمكن الوصول للرسائل المحذوفة من قبل المرسل، عبر تحميل تطبيق Notification History، التي تعرض قائمة الرسائل المحذوفة.



وبمكن استخدام الطريقتين على الرسائل النصية فقط، وستختفي من سجل (Notification Log)، عند إعادة تشغيل الهاتف.



ولا يستطيع المستخدمون عبر الطريقتين، استرداد أي رسائل محذوفة غير مشاهدة أو لم يتم التفاعل معها قبل حذفها.



وأطلق "واتساب" المملوك من قبل "فيسبوك"، ميزة "حذف الرسائل المرسلة" مؤخراً، والتي تتيح "إلغاء" الرسائل بعد ارسالها من المرسل، لتختفي من التطبيق عند جميع الأطراف.