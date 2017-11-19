أصدر وزير التربية هزوان الوز قراراً يقضي بتعيين ماهر كمال فرج العامل مديراً لتربية ريف دمشق.

وقضى القرار, الذي نشرته صحف ووسائل اعلام محلية, بتكليف ماهر كمال فرج العامل من الفئة الأولى بوظيفة معلم صف لدى مديرية التربية في محافظة ريف دمشق والمكلف بوظيفة مشرف المجمع الإداري التربوي لمنطقة الغوطة بوظيفة مدير التربية فيها بدلا من شاغر .

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بأنه تم تعيين ماهر فرج مديراً لتربية ريف دمشق بدلاً من خالد رحيمة.

و ماهر فرج كان قبل تكليفه بالمنصب الجديد مديراً للمجمع التربوي بالغوطة الشرقية، والذي يقع مقره في مدينة جرمانا.

كما صدر قرارا آخر يقضي بتكليف أنور صالح ناصر العامل من الفئة الأولى بوظيفة مدرس لدى مديرية التربية في محافظة ريف دمشق والمكلف بوظيفة موجه اختصاصي بوظيفة مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي فيها بدلا من شاغر .

يشار الى ان تربية ريف دمشق أعلنت سابقاً انها تعمل على تلافي نقص الكوادر التعليمية عن طريق المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية.