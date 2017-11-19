أفاد تلفزيون (الميادين), يوم الاحد, نقلاً عن مصادره, ان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري سيزور مصر والكويت, قبيل عودته إلى لبنان.

وكان الحريري اعلن يوم السبت أنه سيتوجه إلى بيروت في الأيام المقبلة , ليعلن موقفه من الأزمة في بلاده بعد أن يجري محادثات مع الرئيس ميشال عون.

وزار الحريري فرنسا أمس السبت, قادماَ من السعودية, والتقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون, لبحث الازمة في لبنان.

وأدت استقالة الحريري المفاجئة, أثناء وجوده في السعودية, في الرابع من تشرين الثاني وبقاؤه هناك, إلى أزمة سياسية في لبنان, وسط مخاوف بشأن احتجازه هناك, لكن الحريري نفى ذلك, وأبلغ الرئيس اللبناني أنه سيعود إلى لبنان الأربعاء للمشاركة بالاحتفال بعيد الاستقلال .

وأعلن الحريري من السعودية استقالته من منصبه ، في خطوة غير متوقعة ,وهاجم بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

يشار الى ان الرئيس اللبناني ميشال عون لم يقبل استقالة الحريري، منتظراً عودته الى لبنان.