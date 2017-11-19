قال رئيس "منصة موسكو" للمعارضة قدري جميل، يوم الأحد، إن المنصة ستعلن موقفها من المشاركة في مؤتمر الرياض 2 عند انتهاء التحضير له.

ونقلت "روسيا اليوم" عن جميل قوله " حين انتهاء التحضيرات سنعلن موقفنا بالمشاركة أوعدمها".

وأكد جميل أن "المنصة ملتزمة بعدم الإدلاء بتصريحات حتى انتهاء تحضيرات اجتماع الرياض، والمتمثلة بأعمال اللجنة التحضيرية التي تشارك فيها المنصة".

وتابع جميل " لم يصدر عن منصة موسكو أي إعلان بهذا الخصوص"، مضيفا أن هذه الأنباء عن قرار المنصة المشاركة عارية عن الصحة، مؤكدا أن منصة موسكو لم تحدد موقفها النهائي حتى هذه اللحظة.

وكانت وكالة (نوفستي) للأنباء قد نقلت عن العضو في منصة القاهرة فراس الخالدي قوله إن، هناك قائمة تتضمن أسماء 11 شخصا من أعضاء منصة موسكو سيقومون بتمثليها في مؤتمر الرياض، وهو ما نفاه رئيس منصة موسكو قدري جميل.

وسبق لممثل منصة موسكو نمرود سليمان, أن قال في تصريحات صحفية يوم الخميس, أنه "تم تحديد العدد التالي من المشاركين,22 مندوبا من الائتلاف, و21 ممثلا عن جماعات المعارضة المسلحة، و 14 مندوبا من لجنة التنسيق، و70 شخصا من المستقلين، و10 ممثلين من القاهرة (منصة القاهرة)، و7 مندوبين عن منصة موسكو للمعارضة, وبشكل عام، سيكون العدد الإجمالي لممثلي ومندوبي المعارضات والمنصات السورية المختلفة 144 شخصا بمن فيهم المستقلون

وأخفق المؤتمر الأول للمنصات الثلاث للمعارضة السورية (القاهرة وموسكو والرياض) الذي عقد في الرياض بشهر آب الماضي في التوصل لاتفاق على تشكيل وفد موحد قبل الجولة السابعة من محادثات جنيف , وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".

سيريانيوز