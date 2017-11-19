ظهرت ميزة جديدة في "تويتر" لبعض المستخدمين، لازالت قيد الاختبار، تتيح تجزئة التغريدات الطويلة بشكل آلي لنشرها بشكل مُتتابع.

وبحسب Android Police ، فإن الميزة الجديدة التي تعرف باسم TweetStorm ظهرت لعدد محدود من المستخدمين، في النسخة 7.24.0 Alpha من تطبيق "تويتر"، من خلال ظهور زرين جديدين.



وظهر لبعض المستخدمين زر "+" في الأسفل لإضافة أكثر من تغريدة، مع زر "تغريد الكل" Tweet all في الأعلى لنشر جميع التغريدات في نفس الوقت.



وزادت "تويتر" مؤخراً حروف التغريدة من 140 إلى 280 حرف، لأغلب اللغات عدى الصينية واليابانية والكورية.