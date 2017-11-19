أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, يوم الأحد, أنه يعمل بالتعاون مع تركيا وروسيا على تنفيذ خطتين من اجل تسوية الأزمة السورية.

وأشار ظريف, عبر موقع "تويتر" الى انه يعمل مع نظرائه الأتراك والروس "لبناء وقف لإطلاق النار في سوريا، والتحضير لحوار شامل بين كل السوريين".

وبدأ صباح الأحد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران؛ في مدينة انطاليا, للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء المقبل, لمناقشة التطورات في بسوريا.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, الأحد, الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الإيراني في مدينة أنطاليا التركية بأنه "مثمر", مشيراً إلى انه جرى بحث كل المسائل المرتبطة بالأزمة السورية, كما جرى مناقشة امكانية مشاركة الاكراد في مؤتمر سوتشي للحوار السوري.

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.