بدأت منصة "فيمو" لمقاطع الفيديو الاحترافية، بدعم تقنية الألوان HDR بجودة تصل حتى 8k، إضافة إلى ألوان 10 بت.

وبحسب " theverge"، فإنه يمكن للمستخدمين رفع مقاطعهم مع الحفاظ على ألوان HDRالتي ستعمل على أي جهاز يحمل شاشة تدعم هذه الألوان مثل "آيفون إكس" و"آيباد برو" وتلفاز "آبل" الجديد.

وبدأت "فيمو" تدعم نسق ألوان أوسع، ومع دعم ألوان HDR سيتكون هناك جمالية خاصة على مقاطع الفيديو لاسيما للمناظر الطبيعية.