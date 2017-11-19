فالنسيا يواصل الانتصارات وملاحقة المتصدر برشلونة بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

واصل فالنسيا مسيرة الانتصارات بالليجا بعدما حقق فوزا ثمينا خارج القواعد على حساب إسبانيول بثنائية نظيفة على ملعب "كورنيلا إل برات" الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ12 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".

حملت ثنائية "الخفافيش" توقيع كل من لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجبيا في الدقيقة 67 من تسديدة قوية.



وأمن المتألق الشاب سانتي مينا الانتصار بهدف ثانٍ قبل النهاية بثمان دقائق بعدما استغل خطأ مدافع إسبانيول في استقبال الكرة على صدره داخل المنطقة لينقض عليها ويحولها بقدمه في الشباك.



وبهذه النتيجة يواصل رجال المدرب المخضرم مارسيلينو جارسيا تورال سلسلة الانتصارات في الليجا للمباراة الثامنة على التوالي ليرفعوا رصيدهم لـ30 نقطة ويبتعدوا بفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة، صاحب الصدارة، قبل مواجهتهما يوم الأحد المقبل على ملعب "المستايا".



في المقابل، تجرع الفريق الكتالوني مرارة الخسارة الثانية على التوالي، والخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ13 مؤقتا. سيريانيوز

2017-11-19 17:01:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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