البطل غولدن ستايت يقلب تخلفه الى فوز ثمين أمام فيلادلفيا.. وبوسطن يواصل الانتصارات اخبار الرياضة شارك

عاقب غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب مضيفه فيلادلفيا سفنتي بفوزه عليه 124-116 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتخلف حامل اللقب مرتين في آخر ثلاثة مواسم مع بدء تولي تدريبه من قبل النجم السابق ستيف كير، 28-47 في الربع الأول حيث وصل الفارق أحياناً إلى 25 نقطة.



وأيقظ كير بين الشوطين نجومه فسجلوا بدورهم 47 نقطة في الربع الثالث، 20 منها لستيفن كوري وحده، وحسموا الفوز فيه بعد ان أوقفوا غلة أصحاب الأرض عند 15 نقطة، وسهلت عليهم الأمور في الربع الأخير رغم خسارتهم له بفارق سلة 25-27.



وسجل كوري ما مجموعه 35 نقطة، وأضاف كيفن دورانت 27 نقطة) وكلاي طومسون (17 نقطة) وديفيد ويست (14 نقطة و7 متابعات)، والحقوا بفيلادلفيا الهزيمة السابعة (مقابل 8 انتصارات) فتراجع من المركز السادس إلى الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية بفارق نسبة الفوز خلف ميلووكي باكس ونيويورك نيكس اللذين يملكان نفس الرصيد (8 مقابل 7).



بدوره، حقق غولدن ستايت فوزه الثاني عشر (مقابل 4 هزائم)، وبقي على بعد فوز واحد من هيوستن روكتس متصدر المنطقة الغربية الذي تغلب السبت على مضيفه ممفيس غريزليز 105-83.



وهزم بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية مضيفه اتلانتا هوكس 110-99، محققا فوزه الخامس عشر على التوالي مقابل خسارتين فقط مني بهما في اول مباراتين.



وواصل بوسطن سلتيكس سلسلته الناجحة منذ بداية الموسم بدفع من صانع الألعاب كايري ايرفينغ (28 نقطة) والشاب جايلين براون (27 نقطة) الذي كان حاسماً في فوز فريقه على غولدن ستايت 92-88 الخميس بعد ان تخلف حتى 17 نقطة.



وبات بوسطن على بعد 4 انتصارات لمعادلة أفضل بداية في تاريخه عندما حقق 19 انتصاراً متتالياً في موسم 2008-2009.



في المقابل، لم يستطع أتلانتا حتى الآن في اطلاق موسمه ومني بخسارته الثالثة عشرة في 16 مباراة، وهو يحتل المركز الاخير في المنطقة الشرقية. سيريانيوز 2017-11-19 16:32:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق