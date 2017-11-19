تحضر يوفنتوس، بطل المواسم الستة الأخيرة، للمواجهة المرتقبة الأربعاء في دوري ابطال اوروبا ضد ضيفه برشلونة الاسباني، بأسوأ طريقة بسقوطه الثاني هذا الموسم وجاء على يد مضيفه سمبدوريا 2-3 الأحد على ملعب "لويجي فيراريس" في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الايطالي.

وأسدى سمبدوريا الذي حقق أكبر فوزه له على يوفنتوس منذ 14 نيسان 1996 حين تغلب عليه في تورينو 3-صفر، خدمة كبيرة لنابولي المتصدر إذ ابتعد عن حامل اللقب بفارق 4 نقاط بعد فوزه السبت على ميلان 2-1.



ودفع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري ثمن عدم فعالية لاعبيه أمام المرمى، إذ كان الطرف الأفضل طيلة اللقاء لكنه لم يهز الشباك، في حين سجل مضيفه ثلاثة أهداف من محاولاته الأربع الأولى وخرج منتصراً من مواجهته أمام "السيدة العجوز" للمرة الأولى في مواجهاتهما التسع الأخيرة، وتحديداً منذ 18 أيار 2013 (3-2).



وأكد سمبدوريا قوته هذا الموسم بين جماهيره حيث خرج فائزاً في مبارياته الست التي خاضها على "لويجي فيراريس"، محققاً فوزه الثامن بالمجمل ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس.



وتشكل هذه الهزيمة ضربة قاسية لمعنويات يوفنتوس الذي يتحضر لاستضافة برشلونة الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من الدور الأول لمسابقة دوري ابطال اوروبا، حيث يمني النفس بتحقيق ثأره من النادي الكتالوني الذي أذله ذهاباً 3-صفر في "كامب نو".



وفي المباريات الأخرى، تعادل تورينو على أرضه مع كييفو فيرونا بهدف لدانييلي باسيلي (33)، مقابل هدف للفنلندي برباريم هيتيماج (14)، فيما حقق كالياري فوزه الثاني خارج ملعبه وجاء على حساب أودينيزي بهدف للبرازيلي جواو بدرو غالفاو (54).



واكتفى فيورنتينا بالتعادل مع مضيفه المتواضع سبال بهدف لفيدريكو كييزا (80) مقابل هدف لألبرتو بالوسكي (42)، وعمق ساسوولو جراح مضيفه بينيفينتو متذيل الترتيب بالفوز عليه بهدفي أليساندرو ماتري (57) وفيديريكو بيلوسو (4+90) مقابل هدف للسويدي صامويل أرمنتروس (65) في مباراة أكملها المضيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67.