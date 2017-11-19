تمكن الجيش النظامي من جديد, يوم الاحد, من استعادة السيطرة على مدينة البوكمال بريف دير الزور, اخر معاقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

واشارت وكالة (سانا) الى ان "الجيش قضى على آخر بؤر إرهابيي “داعش” في مدينة البوكمال جنوب شرق دير الزور بنحو 140 كم لتصبح المدينة محررة بالكامل".

وذكرت مصادر مؤيدة, , بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي وحلفاؤه سيطروا على مدينة البوكمال , مشيرة الى ان عناصر الهندسة يواصلون تفكيك الألغام والعبوات الناسفة والمفخخات في الشوارع والأحياء.

من جهتها, اشارت وحدة "الإعلام الحربي", التابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية , الى ان "الجيش السوري وحلفاءه سيطروا بالكامل على البوكمال آخر مدينة كبيرة كانت تخضع لسيطرة تنظيم "داعش" في البلاد.

ومن جانبه، أكد قائد عسكري، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الجيش السوري بسط سيطرته الكاملة على مدينة البوكمال بريف دير الزور بعد القضاء على آخر فلول مسلحي تنظيم "داعش" بالمدينة".

بدورها, تحدثت مصادر معارضة عن سيطرة الجيش النظامي وبدعم من "حزب الله" اللبناني وحركة "النجباء" العراقية و"الحرس الثوري" الإيراني، على مدينة البوكمال ، عقب انسحاب من تبقى من عناصر " داعش" منها.

وكان الجيش النظامي توجه نحو البوكمال في 25 تشرين الأول الماضي، وسيطر عليها في 9 تشرين الثاني الجاري، ولكن "داعش" عاد وسيطر على المدينة مجدداً في الـ 11 من تشرين الثاني الجاري، لتعود قوات النظام بدخول المدينة في 16 تشرين الثاني الجاري.

ونقع البوكمال في الضفة الغربية لنهر الفرات على الحدود بين سوريا والعراق.

وتحولت البوكمال، التي تقابلها مدينة القائم العراقية، بعد استعادة مدينة دير الزور, إلى أكبر معقل وتجمع لعناصر "داعش"، ومركز الثقل الحيوي العسكري لقواته بين سوريا والعراق.

وتعد البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق معقلاً هاماً لداعش في سوريا، وبخسارة هذه المدينة، يكون التنظيم قد فقد كامل المدن في البلاد.