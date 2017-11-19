ناشد منسق الشؤون الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري، يوم الأحد, الأطراف المتحاربة تجنّب استهداف المدنيين .

وقال الزعتري في بيان نشرته وكالة (سبوتنيك) الروسية "تتوارد التقارير اليومية ومنذ أيام عن حدوث وفيات بين المدنيين وإصابة أعداد أخرى بجروح خطيرة عدا عن إخراج مخازن ومستشفيات ومدارس عن الخدمة جراء القذائف المتبادلة خاصة في مدينة دمشق والغوطة الشرقية".

وتشهد دمشق وريفها اضاع امنية متوترة, حيث تتعرض عدة مناطق بالمدينة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, بالتزامن مع قصف من الجيش النظامي على المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة في الغوطة بريف دمشق, مما اسفر عن سقوط مدنيين, وسط معارك عنيفة في مدينة حرستا بعد أن تصدى الجيش لهجوم شنته "جبهة النصرة" و "فيلق الرحمن" على مبنى إدارة المركبات .

وأضاف المنسق المقيم ان الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار الفوري وتحديد ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال من المناطق التي تشهد عمليات حربية في أقرب وقت ممكن، وإيصال المساعدات الإنسانية في كافة مناطق النزاع ".

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا إنسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الأدوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الإنسانية, في ظل مناشدات أممية وعدة منظمات بضرورة إدخال المساعدات للمحاصرين.