كشف وزير في حكومة الاحتلال الاسرائيلي يوم الاحد، عن وجود اتصالات سرية بين اسرائيل والسعودية بشأن ايران وذلك في أول كشف من نوعه لمسؤول إسرائيلي عن اتصالات من هذا القبيل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز في معرض رده عن سبب إخفاء إسرائيل علاقاتها مع السعودية قوله "لدينا علاقات مع دول إسلامية وعربية جانب منها سري بالفعل ولسنا عادة الطرف الذي يخجل منها".

وأضاف "الطرف الآخر هو المهتم بالتكتم على العلاقات، أما بالنسبة لنا فلا توجد مشكلة عادة ولكننا نحترم رغبة الطرف الآخر عندما تتطور العلاقات سواء مع السعودية أو مع دول عربية أو إسلامية أخرى، وهناك (علاقات) أكبر كثيرا...(لكننا) نبقيها سرا".

ويأتي تصريح الوزير شتاينتز، عقب اعلان رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت يوم الخميس الماضي، عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية مع الدول العربية المعتدلة لمواجهة إيران، مؤكدا وجود توافق مع الرياض في هذا الشأن.

وكان الامين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله قال الاسبوع الماضي، انه في الإعلام الإسرائيلي كلام كثير عن أن حرب تموز 2006 كانت بطلب سعودي وبتحريض سعودي، وعندما أراد العدو أن يوقف الحرب في الأيام الأخيرة كانت اتصالات سعودية تطالبه بمواصلة الحرب حتى القضاء على المقاومة في لبنان.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تحدثت عن التوتر المتزايد بين "​حزب الله​" و​إسرائيل​، مشيرة الى أنه "بعد اندحار "​تنظيم داعش​" في ​سوريا​ و​العراق​، فإن الصراعات القديمة في المنطقة بدأت تعود إلى سابق عهدها"، محذرة من "حرب إسرائيلية سعودية على "حزب الله".

سيريانيوز