لقي شخصين اثنين حتفهما, يوم الأحد, جراء سقوط قذيفة متفجرة على حي المزة 86 في دمشق, بالتزامن مع سقوط قذائف في منطقتي جرمانا وضاحية الأسد بريفها.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر قي شرطة دمشق قوله ان " شخصين اثنين قتلا نتيجة سقوط قذيفة هاون على حي المزة 86بدمشق ".

ولفت المصدر إلى "القذيفة أدت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في إحدى السيارات ".

وفي ريف دمشق, ذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن قذيفة صاروخية سقطت في محيط شارع الخضر في مدينة جرمانا أدت إلى وقوع أضرار مادية .

وأضافت المصادر أن عدد من القذائف المتفجرة سقطت على ضاحية الأسد في ريف دمشق.

وكان شخص لقي مصرعه وأصيب 28 آخرون, ووقوع أضرار مادية بالمدارس وممتلكات المواطنين ومنازلهم, يوم السبت, جراء سقوط قذائف صاروخية على محيط المجتهد في دمشق والسيدة زينب وضاحية الأسد بريفها.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز



