أعلن محافظ حمص طلال البرازي، أن مدينة حمص أصبحت خالية من السلاح والمسلحين، متوقعا التوصل إلى تسوية تتضمن خروج المسلحين وعائلاتهم من الريف الشمالي.

واشار البرازي في حوار مع وكالة (سبوتنيك) الروسية, الى ان "مدينة حمص, باستثناء الريف الشمالي, خالية من السلاح".

وتوقع البرازي "التوصل لتسوية عن قريب تقضي بخروج المسلحين مع عائلاتهم، وبقاء الأهالي في تلبيسة والرستن والحولة بمنازلهم كما حدث في مناطق كثيرة كالوعر,لكن هناك تعقيدات في هذا الملف بسبب وجود مجموعات تتبع لجبهة النصرة ".

ولفت محافظ حمص إلى "عودة قرابة نصف المهجرين إلى المحافظة، بعد نزوح نحو 40% من السكان".

وتم التوصل مؤخرا بين النظام ومجموعات معارضة لاتفاقيات مصالحة في عدة مناطق بحمص و دمشق وريفها تم بموجبها السماح للمسلحين الذين رفضوا هذه الاتفاقيات للانتقال الى ادلب وريف حلب.

ويعتبر النظام السوري ان اتفاقات المصالحة أفضل طريقة لانهاء الحرب ، لكن مصادر معارضة تعتبر بأن النظام ينتهج , من خلال هذه الطريقة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي .

سيريانيوز



