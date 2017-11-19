أعلنت "منصة القاهرة" للمعارضة السورية, يوم الأحد, أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض2 ,المزمع عقده الأربعاء المقبل، والذي يهدف إلى جمع المعارضة ضمن وفد واحد من اجل التحضير لاجتماع جنيف حول سوريا, ستبدأ اليوم, كاشفا عن نقاط خلافية بين الوفود.

وقال عضو "منصة القاهرة" قاسم الخطيب, في تصريح لوكالة (سبونتيك), "وصلتنا الدعوات وسنشارك في الرياض 2، وسأكون مندوب المنصة في اللجنة التحضيرية".

واشار الخطيب الى ان "اللجنة التحضيرية مكونة من 8 أفراد", كاشفا عن نقاط خلافية هي "مصير الرئيس بشار الأسد، وشكل الدستور".

وتتكون اللجنة التحضيرية من 8 أفراد وهم عن الائتلاف بدر جاموس وعبد الرحمن مصطفى، وعن هيئة التنسيق أحمد عسراوي، وعن منصة القاهرة قاسم الخطيب، وعن منصة موسكو علاء عرفات، وعن الفصائل محمد علوش، وعن المستقلين مرح البقاعي"، ولم يحدد الخطيب العضو الآخر عن المستقلين.

أكد أنه سيكون مندوب المنصة في اللجنة التحضيرية لاجتماع "الرياض 2" الذي يسعى للتوصل لرؤية مشتركة لمنصات المعارضة السورية، موضحا أن

ويشارك 144 مندوبا في اجتماع المعارضة السورية, المقرر عقده في الفترة من 22 الجاري إلى 24 منه, في العاصمة السعودية الرياض, موزعين على مختلف اتجاهات الفصائل والمنصات، بهدف تشكيل وفد موحد للمشاركة في لقاء جنيف المقبل, بحسب ما اعلنته "منصة موسكو".

وأخفق المؤتمر الأول للمنصات الثلاث للمعارضة السورية (القاهرة وموسكو والرياض) الذي عقد في الرياض بشهر آب الماضي في التوصل لاتفاق على تشكيل وفد موحد قبل الجولة السابعة من محادثات جنيف , وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".