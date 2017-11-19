قدمت السويد والأوروغواي مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد مهمة البعثة المشتركة للتحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا, وذلك عقب عرقلة روسيا 3 مشاريع قرارات بشأن قضية الكيماوي السوري خلال شهر.

وقال السكرتير الصحفي لبعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، في تصريح لوكالة (سبونتيك), إن "السويد وأوروغواي قدمتا مشروع قرار" توفيقي" آخر إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء مشروع القرار الجديد بعدما عرقلت روسيا محاولات الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق بشأن الكيماوي السوري 3 مرات.

وأسقطت روسيا أمس السبت مشروع قرار ياباني يقضي بتمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لـ30 يوما.

وكانت روسيا استخدمت, يوم الخميس الماضي، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي المطالب بتمديد ولاية البعثة الدولية المشتركة.

كما استخدمت روسيا, الشهر الماضي, (الفيتو) في مجلس الأمن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في 17 تشرين الثاني.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".