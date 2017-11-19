وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الأحد, الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الإيراني في مدينة أنطاليا التركية بأنه "مثمر", مشيراً إلى انه جرى بحث كل المسائل المرتبطة بالأزمة السورية

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله, في تصريح صحفي, بعد اجتماع مغلق مع نظيريه التركي، مولود جاويش أوغلو، والإيراني، محمد جواد ظريف، انه "جرى التوافق على جميع القضايا

وبدأ صباح الأحد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران؛ للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء المقبل, لمناقشة التطورات في بسوريا.

وأضاف لافروف أن الاجتماع بحث كذلك "إمكانية مشاركة الأكراد في مؤتمر الحوار الوطني السوري، المقرر انعقاده في سوتشي في الـ22 من الشهر الجاري".

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.

ويشكل موضوع مشاركة الاكراد في المفاوضات السورية نقطة جدل وخلافات حول ذلك, حيث تشدد موسكو على مشاركتهم, في حين تصر انقرة على موقفها المعارض لوجود اكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن "عسكريي روسيا وتركيا وإيران على اتصال دائم حول التعاون في مناطق خفض التصعيد في سوريا".

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.