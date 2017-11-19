أعلنت الخارجية التركية, يوم الأحد, بدء اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران؛ للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء المقبل, لمناقشة التطورات في بسوريا.

وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو أعلن أنه سيبحث مع نظيريه الروسي والإيراني ما تم إنجازه في سوريا حتى الآن، والخطوات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة، وسبل إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا، وتحقيق التكامل بين محادثات أستانا ومباحثات جنيف.

كما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان, الجمعة, ان السبب الرئيسي لعقد القمة المرتقبة "هو مسألة إدلب", في إشارة إلى خطر تنامي المنظمات الإرهابية شمال غربي سوريا.

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

وتأتي القمة المزمعة في وقت تعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.