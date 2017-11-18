باريس سان جيرمان يواصل الانتصارات برباعية بشباك نانت بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

واصل باريس سان جيرمان المتصدر عروضه الهجومية القوية وسحق ضيفه نانت 4-1 في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم اليوم السبت.

وابتعد فريق العاصمة بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر مستغلا سقوط موناكو في فخ التعادل مع أميان 1-1 امس الجمعة.



ويلتقي سان جيرمان وموناكو في لقاء قمة الاحد المقبل في الإمارة.



ويعتبر سان جيرمان الفريق الوحيد الى جانب مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي لم يخسر في البطولات الخمس الكبرى في مختلف المسابقات حيث فاز في مبارياته الأربع في دوري الأبطال، وفاز في 11 من مبارياته الـ13 في الدوري المحلي مقابل تعادلين.



وبعد أن صمد نانت أكثر من نصف ساعة تلقت شباكه الهدف الأول بعد أن استلم الأوروغواياني إدينسون كافاني كرة داخل المنطقة فراوغ أحد المدافعين بحركة فنية رائعة قبل أن يسجل في الشباك (38).



ولم يكن نانت قد أفاق من صدمة الهدف الأول حتى تلقى الثاني عندما حاول دي ماريا تمريرة لولبية من الجهة اليمنى داخل المنطقة فأخطأت الجميع لتتابع طريقها نحو الشباك (42).



ورد نانت عبر لاعبه الاحتياطي البوركيني بريجوس ناكولما بعد دقيقتين من نزوله (60)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض الذين أضافوا هدفين عن طريق الأرجنتيني خافيري باستوري (65) وكافاني مجددا (79).



ورفع كافاني رصيده إلى 15 هدفا في 12 مباراة في الدوري في صدارة ترتيب الهدافين، بالإضافة إلى أربعة أهداف في دوري الأبطال. سيريانيوز 2017-11-18 17:11:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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