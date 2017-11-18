حقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس تواليا على حساب ضيفه أوغسبورغ 3-صفر، السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم، وعزز صدارته بفارق 6 نقاط عن لايبزيغ الذي تعادل مع مضيفه باير ليفركوزن 2-2.

ورفع بايرن، حامل لقب المواسم الخمسة الماضية، رصيده الى 29 نقطة، مقابل 23 للايبزيغ و20 لدورتموند الثالث الذي مني بخسارة جديدة على ارض شتوتغارت 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.



وهذا الفوز السابع تواليا لبايرن بعد عودة المدرب المخضرم يوب هاينكيس (72 عاما) بدلا من الايطالي كارلو انشيلوتي، المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.



وكان بايرن يتخلف عن دورتموند بفارق 5 نقاط عند تعيين هاينكس في المرحلة الثامنة، لكنه يتفوق عليه راهنا بفارق 9 نقاط.



على ملعب اليانز ارينا وامام 75 الف متفرج، حصل بايرن على ضربة حرة احتج عليها لاعبو الخصم بعد سقوط الهولندي ارين روبن، نفذها الكولومبي خاميس رودريغيز، فتابعها المدافع ماتس هوملس وابعدها الدفاع عن خط المرمى لترتد الى التشيلي ارتورو فيدال سددها من مسافة قريبة في سقف الشباك (31).



وضاعف ليفاندوفسكي الذي صبغ شعره باللون الاصفر، الارقام بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من فيدال (38).



وقضى ليفاندوفسكي على آمال الضيوف بتسجيله الهدف الثالث بعد الاستراحة (49)، رافعا رصيده الى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، وبفارق 3 اهداف عن مهاجم دورتموند الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ.



وهذا الهدف الـ164 لليفاندوفسكي مع بايرن في الدوري والثامن عشر في مرمى اوغسبورغ في 13 مباراة.