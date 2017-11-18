الارسنال ينتفض يوجه جاره توتنهام بثنائية ويحرمه من وصافة الدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

حسم أرسنال دربي شمال لندن محبطاً آمال ضيفه توتنهام الساعي إلى خطف الوصافة منفرداً وذلك عقب الفوز عليه (2-0) السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتمكّن أرسنال من خطف هدفين حاسمين في الثلث الأخير من الشوط الأول بواسطة الألماني شكودران مصطفي (36) والتشيلي ألكسيس سانشيز (41).



بهذا الفوز الثمين يعزز أرسنال رصيده إلى 22 نقطة متخلفاً عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف حالياً، آملاً في أن يتكبد الأخير عثرة على أرض وست بروميتش ألبيون، كما يتمنى أيضاً أن ينجح ساوثهامبتون في عرقلة ليفربول، السادس بـ 19 نقطة.



أمّا توتنهام فقد يفقد مركزه الثالث ويتراجع إلى الرابع في حال تمكن تشيلسي من العودة بالفوز من أرض وست بروم. سيريانيوز 2017-11-18 16:51:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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