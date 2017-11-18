فاز منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم على منتخب أندونيسيا للرجال بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما السبت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين بداية كانون الثاني المقبل.

وسجل هدف المباراة محمد عنز في الدقيقة الـ 84.



وشهد الشوط الأول مستوى جيدا من الجانبين مع أفضلية لمنتخبنا الذي قدم أداء فنيا جيدا وظهر واضحا الانسجام والترابط بين الخطوط الثلاثة.



واستمر الأداء الجيد لمنتخبنا في الشوط الثاني واستطاع في الدقيقة الـ 84 عبر اللاعب المتميز عنز أن يسجل هدف المباراة الوحيد عبر ضربة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يسار حارس منتخب أندونيسيا وبعد الهدف حاول المنتخب الأندونيسي تعديل النتيجة إلا أن صلابة دفاعنا ومن ورائهم الحارس أحمد كنعان حالا دون ذلك.



يشار إلى أن منتخبنا لعب ثلاث مباريات ودية.. اثنتان مع نظيره القطري تعادل بالأولى 2-2 وفاز بالثانية 3-1 وفاز بالثالثة على نظيره الأندونيسي 3-2.



ويلعب منتخبنا الأولمبي في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام.