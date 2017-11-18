عاد مانشستر سيتي بفوز ثمين على ليستر سيتي بطل عام 2016 بهدفين نظيفين، كما نجح ليفربول وتشلسي حامل اللقب في تحقيق الفوز، السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ويبقى سيتي الفريق الوحيد الذي لم يخسر اي مباراة حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في واحدة فقط على ملعبه مع ايفرتون، ليرفع رصيده الى 34 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.



كما قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الى فوز صريح على ضيفه ساوثمبتون.



وسجل صلاح ثنائية في حين أضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثالث.



وافتتح صلاح التسجيل بتسديدة يسارية من خارج المنطقة سكنت الزاوية العليا (31)، ثم أضاف الثاني عندما كسر مصيدة التسلل وغمز الكرة لحظة خروج الحارس (41).



وتصدر صلاح ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف متقدماً على موراتا بهدف واحد. أما هدف كوتينيو فجاء منتصف الشوط الثاني.



وواصل تشيلسي عروضه القوية في الآونة الأخيرة، فبعد فوزه على مانشستر يونايتد 1-صفر في الجولة الماضية، عمق جراح وست بروميتش البيون بسحقه برباعية نظيفة في عقر دار الأخير.



وتناوب على تسجيل الأهداف الاسباني الفارو موراتا رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم منذ قدومه من ريال مدريد في مطلعه (17)، والبلجيكي ادين هازار (23) والاسباني الآخر ماركوس ألونسو (38) قبل أن يختتم هازار نفسه مهرجان الأهداف (62).



وأكرم بورنموث وفادة هادرسفيلد برباعية نظيفة، وتابع بيرنلي مفاجأة الموسم عروضه القوية بفوزه على سوانسي سيتي بهدفين، وتعادل كريستال بالاس وايفرتون 2-2..