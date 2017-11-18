فاز فريق روما على ضيفه لاتسيو 2-1 السبت في المباراة التي جمعت بينهما في ديربي العاصمة ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم الأرجنتيني بيروتي بهدف لروما في الدقيقة 49 من ركلة جزاء ثم أضاف البلجيكي راديا ناينغولان الهدف الثاني في الدقيقة 53 وتكفل مهاجم منتخب إيطاليا شيرو إيموبيلي بتسجيل الهدف الوحيد للاتسيو من ركلة جزاء 72.



وحقق روما فوزه الخامس على التوالي والعاشر له هذا الموسم مقابل هزيمتين.



وتعرض لاتسيو للهزيمة الأولى بعد ستة انتصارات متتالية والهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وتسعة انتصارات.



ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام لاتسيو صاحب المركز الخامس.



واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتسيو بعد الاحتكام لتقنية الفيديو بعدما لمست الكرة يد كونستانتينوس مانولاس، ليحرز منها إيموبيلي الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 72.



ووصل لاتسيو أكثر من مرة لمرمى روما في آخر ربع ساعة لكن كل الهجمات ذهبت سهلة عند الحارس أليسون لينتهي اللقاء بفوز روما بهدفين مقابل هدف ويحصد ثلاث نقاط غالية.