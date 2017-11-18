استعاد المهاجم الأوروغواياني الدولي لويس سواريز ذاكرة التهديف وهز الشباك بعد صيام عن التهديف لأكثر من شهر كامل وأحرز هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3-0 على مضيفه ليغانيس السبت في المرحلة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سواريز هدفا في كل شوط (28 و60)، قبل ان يضيف زميله لاعب الوسط البرازيلي باولينيو الهدف الثالث في نهاية اللقاء (90).



وحقق برشلونة فوزه الحادي عشر في 12 مباراة، ليرفع رصيده في الصدارة بفارق 7 نقاط عن فالنسيا الثاني الذي يحل الاحد على اسبانيول، فيما يلعب غريمه ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب (23 نقطة) في وقت لاحق مع جاره اللدود اتلتيكو مدريد الرابع.



وقبل مواجهة يوفنتوس الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، حيث اقترب من بلوغ دور الـ16، نجح برشلونة بمتابعة مشواره الرائع مطلع الموسم في الدوري.



على ملعب "استاديو بوتاركوي" في ضواحي العاصمة مدريد وأمام 11 ألف متفرج، افتتح برشلونة التسجيل بعد تمريرة بعيدة من باكو الكاسير لعبها مباغتة وابعدها الحارس بصعوبة، ليتابعها سواريز من مسافة قريبة في الشباك (28).



وبمساعدة أيضاً من الكاسير، سجل سواريز هدفه الثاني بعد كرة بدأها الأرجنتيني ليونيل ميسي، فسددها الأوروغوياني يمينية طائرة في مرمى الحارس ايفان كويار (60).



وبعد محاولة واصرار من ميسي داخل منطقة الجزاء، لعب أفضل لاعب في العالم خمس مرات الكرة إلى لاعب الوسط البديل باولينيو الذي وضعها أرضية في المرمى (90).