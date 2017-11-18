قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف نظيف إلى فوز ساحق 4-1 على ضيفه نيوكاسل اليوم السبت في المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

واستعاد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو نغمة الانتصارات في المسابقة بعدما خسر مباراته الماضية أمام تشيلسي وعاد لمطاردة جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف جاره مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة فقط أمام تشيلسي حامل لقب البطولة.



وتقدم نيوكاسل بهدف مباغت سجله دوايت غايل في الدقيقة 14 ولكن مانشستر يونايتد أنهى الشوط الأول لصالحه بفضل هدفين سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال وكريس سمولينغ في الدقيقتين 37 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي الآخر بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 54 و71 ليحقق الفريق الفوز الغالي ويتجمد رصيد نيوكاسل عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.