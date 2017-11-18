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التعادل يسيطر على لقاء الجارين اللدودين أتلتيكو والريال في ديربي العاصمة مدريد
اخبار الرياضة

أهدر ريال مدريد نقطتين جديدتين في حملة الدفاع عن لقب الدوري، وذلك بتعادله سلبيًا مع مضيفه أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت في الجولة 12 من الليجا.


ورفع الفريقان رصيدهما إلى 24 نقطة مع تفوق الميرينجي في المركز الثالث بفارق الأهداف، ليقدم قطبا مدريد هدية جديدة لبرشلونة المتصدر لزيادة الفارق إلى 10 نقاط.

بدأ أصحاب الأرض اللقاء بحماس شديد، وكاد أن يسجل كوريا الهدف الأول مبكرًا، إلا أنه أضاع فرصة ثمينة من انفراد تام بعد مرور 3 دقائق، مسددًا الكرة بجوار القائم الأيسر، بعدها هدد جابي وكوكي المرمى بمحاولات غير مؤثرة.

دخل ريال مدريد أجواء اللقاء متأخرًا، ووجد الطريق إلى مرمى منافسه بعد مرور 30 دقيقة، وكانت محاولاته أكثر خطورة بفرصة لتوني كروس، وتسديدة قوية لرونالدو من ركلة حرة، وضربة رأس لراموس مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الربع ساعة الاخيرة أضاع رونالدو فرصة خطيرة بتسديد كرة ضعيفة بجوار القائم الأيمن، وقدم توريس هدية إلى جاميرو الذي انفرد بالمرمى، ولكن فاران أخرج الكرة من على خط المرمى لتضيع أخطر محاولات الروخيبلانكوس، ثم تصدى أوبلاك لركلة حرة سددها كريستيانو قوية وتسديدة أخرى لتوني كروس أبعدها دفاع أتلتيكو بصعوبة، لينتهي اللقاء بشباك نظيفة.

سيريانيوز

2017-11-18 19:48:52
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