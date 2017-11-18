قال مصدر خاص لسيريانيوز, يوم السبت, ان رتلا عسكريا مؤلفا من نحو 200 الية معظمها اليات ثقيلة (دبابات وعربات بي ام بي) اجتازت الحدود العسكرية التركية.

واضاف المصدر الذي لم يرغب بالكشف عن اسمه ان "وجهة الرتل الذي يضم ناقلات جند ايضا على الاغلب إلى المناطق المحاذية لعفرين في ريف حلب".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, في وقت سابق اليوم ان بلاده ستكمل عملية إدلب وتستعيد عفرين وتسلم منبج إلى أصحابها الأصليين، فضلا عن تطهير المناطق الأخرى من بقية "المنظمات الإرهابية", مشيرا الى ان كل شيء كان واضحًا في عملية درع الفرات، والآن نتخذ خطوات مماثلة في إدلب، وسنتخذ الخطوات ذاتها في عفرين.

وكان الرئيس التركي شدد، يوم الجمعة، على ضرورة القضاء على "وحدات حماية الشعب الكردية" في عفرين، متهماً واشنطن بدعم "تنظيمات إرهابية" في سوريا.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين.

وقال وزير الدفاع التركي السابق فكري إشيق في تموز الماضي ان تركيا تملك الحق بالقضاء على أي تهديد يواجهها وأنها لن تتردد في تنفيذ عملية في مدينة عفرين، شمالي سوريا، في حال اقتضت الحاجة, مضيفا أنه إذا تحولت عفرين إلى تهديد مستمر "فسنقوم بفعل ما يلزم".

وأرسلت تركيا, في شهر حزيران, تعزيزات عسكرية جديدة تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا, حيث اشارت تقارير اعلامية ان الهدف من تلك التعزيزات تحضيرا للهجوم على عفرين وتل رفعت والشيخ عيسى، التي يسيطر عليها الأكراد منذ العام الماضي.

وادانت وزارة الخارجية اكثر من مرة العمليات العسكرية التركية الأخيرة على مناطق بشمال سوريا, معتبرة ان هذه العمليات دليل على دور تركيا التدميري في سوريا وجعلها شريكا في الإرهاب, داعية المجتمع الدولي الى الوقوف في وجه التحركات التركية .