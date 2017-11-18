لقي شخص مصرعه وأصيب 28 آخرون السبت جراء سقوط قذائف صاروخية على محيط المجتهد في دمشق والسيدة زينب وضاحية الاسد بريفها.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا بمصرع شخص وإصابة 20 آخرين نتيجة سقوط عدة قذائف صاروخية في محيط مشفى المجتهد بدمشق".

ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة “قصفت أيضاً بقذيفة صاروخية تجمع المدارس في حي الدويلعة وبقذيفة أخرى مدخل الحي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المدارس دون وقوع اصابات بين المواطنين”.

وفى ريف دمشق, افادت مصدر في قيادة الشرطة. عن سقوط 4 قذائف أطلقها مسلحون على ضاحية الاسد السكنية و5 قذائف أخرى في منطقة السيدة زينب متسببة جميعها بإصابة 9 مدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

بالمقابل, افاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش النظامي نفذت عدة عمليات على المواقع التي أطلقت منها القذائف الصاروخية في الغوطة الشرقية ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة وتكبيد المجموعات المسلحة خسائر بالأفراد والعتاد.

وكانت القيادة العامة للجيش النظامي أعلنت في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق في إطار اتفاق مناطق تخفيف التوتر, مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق تقدم عليه المجموعات المسلحة.

ولقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب اخرون يوم الجمعة بقذائف استهدفت سوق الهال في الزبلطاني وحي الدويلعة بدمشق.