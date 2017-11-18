قالت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, أن 6 قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-22إم3"، نفذت قصفا جماعيا عنيفا على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة البوكمال وريفها بديرالزور, وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، نشرته قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني أن " 6 قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22إم3، قامت بشن ضربة جوية جماعية على مواقع لتنظيم داعش في منطقة مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور".

وأوضحت الوزارة أن المواقع، التي تم استهدافها، هي تجمعات للقوى الحية والمعدات العسكرية للعدو ومستودعات للذخائر، لافتة إلى أن "وسائل الرصد الموضوعي أكدت تدمير جميع الأهداف المرسومة".

وأضاف البيان أن القاذفات الروسية نفذت عمليتها برفقة مجموعة من مقاتلات "سو-30إس إم" أقلعت من مطار حميميم، مشيرا إلى أن جميع الطائرات عادت سالمة إلى مواقع تمركزها بعد إنجاز مهمتها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية, أعلنت الجمعة, أن ست قاذفات استراتيجية روسية من نوع "تو-22ام3" وجهت ضربات جوية إلى مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في البوكمال بمحافظة دير الزور.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في 12 تشرين الثاني الجاري أنباء أشارت إلى استعادة تنظيم "داعش" سيطرته على مدينة البوكمال، التي تعتبر آخر معقل للتنظيم الإرهابي في شرق سوريا، والتي سيطرت عليها القوات السورية بدعم جوي روسي في 10 الجاري.

يشار إلى أن مدينة البوكمال في ديرالزور قريبة جدا من الحدود العراقية_السورية المشتركة وتعد من النقاط الرئيسية التي استخدمها "داعش" للتنقل بين العراق وسوريا، وتشهد اشتباكات عنيفة بين تنظيم "داعش" من جهة والجيش النظامي وحلفائه من جهة أخرى.

سيريانيوز