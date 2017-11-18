أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن اجتماع روسي تركي ايراني يوم غد الاحد في مدينة انطاليا التركية, تحضيراً للقمة الثلاثية في مدينة سوتشي الروسية, لبحث الملف السوري.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية، نشرته (هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية) أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، سيجتمع بنظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، في مدينة أنطاليا .

وجاء الاجتماع في إطار التحضير لقمة تجمع قادة الدول الثلاثة، مقرر عقدها الأربعاء المقبل، بمنتجع سوتشي في روسيا (جنوب غرب)، لبحث الأزمة السورية والتطورات في المنطقة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قال, الجمعة, ان السبب الرئيس لعقد القمة المرتقبة "هو مسألة إدلب", في إشارة إلى خطر تنامي المنظمات الإرهابية شمال غربي سوريا.

كما أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، يوم الخميس، أن قمة سوتشي ستتناول تقييم مناطق خفض التوتر في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودور الدول الضامنة الثلاث في التسوية السياسية ضمن خريطة اجتماعات جنيف الخاصة بالأزمة السورية.

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

وتأتي القمة المزمعة في وقت تعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.

سيريانيوز