أعلنت بريطانيا, يوم الجمعة, عن رفضها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين المقاتلين الأكراد و"داعش" والذي نص على خروج عناصر التنظيم من الرقة.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة بوزارة الخارجية البريطانية طارق أحمد، قوله في كلمة ألقاها بالبرلمان, "لم نشارك في المفاوضات التي تخص الاتفاقية ولم نوافق على هذا القرار".

وتوصلت قوات "سوريا الديمقراطية" في تشرين الاول الماضي الى اتفاق مع "داعش" ينص على مغادرة عناصر التنظيم مع أسرهم الرقة، باتجاه ريف محافظة دير الزور.

وكانت فرنسا عارضت منذ ايام اتفاقا أتاح لمقاتلي التنظيم الانسحاب من معقلهم السابق في الرقة, كما شجبت تركيا سماح الأمريكيين بخروج "داعش" مع سلاحهم من الرقة.

وسيطرت قوات "سوريا الديمقراطية" المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، في 17 من تشرين الأول الماضي ، بالكامل على مدينة الرقة التي كانت تعد أبرز معقل للتنظيم منذ العام 2014، بعد أشهر من المعارك التي خاضتها بدعم من التحالف الدولي .