عمق شتوتغارت جراح ضيفه بوروسيا دورتموند والحق به الهزيمة الثالثة على التوالي والرابعة في المراحل الخمس الأخيرة، وذلك بفوزه عليه 2-1 في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وأصبح المدرب الهولندي بيتر بوس في وضع لا يحسد عليه بعدما عجز دورتموند عن تحقيق الفوز للمرحلة الخامسة على التوالي، كما أنه مهدد بالخروج من الدور الأول لدوري ابطال اوروبا بعد حصوله على نقطتين من مبارياته الأربع الأولى ونالهما من تعادله ذهابا وايابا مع ابويل نيقوسيا القبرصي، فيما خسر امام توتنهام الانكليزي الذي يواجهه الثلاثاء المقبل، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب.



واصبح دورتموند الذي يتخلف بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب قبل لقاء الأخير مع ضيفه اوغسبورغ السبت، مهددا بفقدان المركز الثالث لصالح خصمه المقبل شالكه الذي يتعادل معه بعدد النقاط قبل مباراته الأحد مع ضيفه هامبورغ.



اما بالنسبة لشتوتغارت، العائد الى دوري الاضواء بعد موسم في الدرجة الثانية، فحقق فوزه الخامس هذا الموسم والأول على دورتموند في جميع المسابقات منذ 31 كانون الثاني2010 (4-1 في الدوري)، رافعا رصيده الى 16 نقطة وجميعها من مبارياته على ارضه حيث لم يخسر حتى الآن (5 انتصارات وتعادل في 6 مباريات).



وافتقد دورتموند خدمات هدافه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ صاحب 10 اهداف في المركز الثاني خلف مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بسبب عقوبة فرضها عليه ناديه لاسباب تأديبية.



ووجد دورتموند نفسه متخلفا بعد دقائق معدودة على صافرة البداية إثر خطأ فادح من المدافع تيمو باومغارتل الذي اعاد الكرة لحارسه رون-روبرت تسيلر فارتبك الأخير تحت الضغط، ما سمح للكونغولي شادراك اكولو في خطفها والتسديد في الشباك الخالية (5).



وانتظر الضيوف حتى الوقت الضائع من الشوط الأول لإدراك التعادل بعد حصوله على ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة من الفرنسي بنجامان بافار.



لكن شتوتغارت استفاد مجددا من الاخطاء الدفاعية لدورتموند لاستعادة التقدم في بداية الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة طويلة متقنة من التركي بيركاي اوزكان الى البديل الكرواتي يوسيب بريكالو الذي تلاعب بالمدافع الفرنسي دان اكسيل زاغادو، بديل اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس، قبل أن يطلق الكرة في الشباك (51).