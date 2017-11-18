أميان المتواضع يوقف موناكو ويهدي باريس سان جيرمان فرصة الابتعاد بالصدارة اخبار الرياضة شارك

أسدى أميان خدمة كبيرة لباريس سان جيرمان المتصدر بإجبار ضيفه موناكو حامل اللقب على الاكتفاء بالتعادل معه 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدا أميان الذي يخوض غمار دوري الاضواء لأول مرة في تاريخه، في طريقه لتحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة بالبطل بعدما تقدم في الدقيقة 31 عبر لاعب موناكو السابق التوغولي سيرج غاكبيه.



لكن البديل المونتينيغري ستيفان يوفيتيش أنقذ فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم من الهزيمة بتسجيله هدفه التعادل بعد 6 دقائق على نزوله أرضية الملعب كبديل للأرجنتيني غيدو كاريو (67)، مانحاً فريقه نقطة رفع من خلالها رصيده إلى 29 في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن سان جيرمان المتصدر.



وستكون الفرصة متاحة أمام سان جيرمان لتوسيع الفارق الذي يفصله عن نادي الإمارة إلى 6 نقاط في حال فوزه السبت على ضيفه نانت.



ورفع أميان رصيده الى 12 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتاً.



وواصل ليل صحوته وخفف الضغط عن مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا بتغلبه على ضيفه سانت إتيان 3-1.



ورفع ليل رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً، فيما تجمد رصيد سانت إتيان عند 18 نقطة في المركز السادس مؤقتاً أيضاَ. سيريانيوز 2017-11-18 06:21:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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