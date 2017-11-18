خسارة أولى لتشرين المتصدر وتعادل الكرامة مع الطليعة والوثبة مع حطين اخبار الرياضة شارك

ألحق فريق المجد أول خسارة بالمتصدر تشرين على أرضه وبين جماهيره وتغلب عليه بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد التي حضرها جمهور كبير تجاوز العشرة آلاف متفرج بشار قدور عند الدقيقة 37.



ومنذ بداية المباراة بدأ فريق تشرين مهاجما والمجد مدافعا مع اعتماده على الهجمات المرتدة التي نجح في إحداها في الدقيقة 37 معلنة هدف المباراة الوحيد وبعد الهدف كثف تشرين من هجماته وسنحت له عدة فرص للتعديل ولكن صلابة الدفاع ومن ورائه الحارس المتألق عماد منجد حالا دون تعديل النتيجة.



وجاء الشوط الثاني نسخة طبق الأصل عن الشوط الأول حيث تابع لاعبو تشرين هجومهم من كل الجهات ولكن تسرع اللاعبين وعودة جميع لاعبي المجد إلى الخطوط الدفاعية أبقى نتيجة المباراة على حالها ليحصد المجد ثلاث نقاط مهمة من المتصدر رافعا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس بينما تجمد رصيد تشرين عند النقطة 12 في المركز الأول.



وفي مباراة ثانية أضاع الطليعة فوزا كان في متناول يديه على الكرامة عندما أضاع لاعبه فهد الدالي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي ليرفع الطليعة رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر والكرامة إلى سبع نقاط في المركز السادس.



وفي الملعب البلدي بحمص تعادل الوثبة مع حطين سلبا ليضيف كل فريق نقطة الى رصيده فيصبح الوثبة رابعا بثماني نقاط وحطين في المركز الحادي عشر بأربع نقاط.



وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الأربعاء القادم فيلتقي المحافظة مع حرفيي حلب على ملعب تشرين بدمشق والاتحاد مع النواعير على ملعب رعاية الشباب بحلب والشرطة مع الجيش على ملعب الفيحاء بدمشق.



وكان الوحدة قد فاز في مباراة مقدمة من الجولة ذاتها على الجهاد بأربعة اهداف لهدف. سيريانيوز 2017-11-18 06:14:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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