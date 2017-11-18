أعلنت بريطانيا, يوم السبت, أن مجلس الدولي يسعى لتوحيد المواقف بشأن التحقيق في الكيميائي السوري, وذلك عقب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار ياباني ينص على تمديد مهمة البعثة المشتركة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لمدة 30 يوماً.

وبحسب وكالة (نوفوستي) فان مندوب إيطاليا لدى منظمة الأمم المتحدة سباستيانو كاردي، اشار الى ان مجلس الأمن "سيواصل العمل في الايام المقبلة، للتوصل إلى موقف موحد بخصوص التمديد لبعثة التحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا".

وعقد مجلس الامن جلسة مغلقة للتصويت على مشروع قرار ياباني بشان تمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لـ30 يوما.

لكن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد هذا المشروع, قائلة إن الاقتراح غير واقعي، ولا يراعي التعديلات، التي تطالب بها.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال شهر والتي عرقلت روسيا محاولات الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق بشأن الكيماوي السوري

وكانت روسيا استخدمت, يوم الخميس، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي المطالب بتمديد ولاية البعثة الدولية المشتركة.

كما استخدمت روسيا, الشهر الماضي, (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".

يشار الى ان الفيتو الروسي اليوم هو 11 من نوعه ضد مشاريع قرارات غربية بشان سوريا وذلك منذ بدء الازمة في اذار عام 2011.