أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل الضغط على مجلس الامن الدولي بشأن تمديد التحقيق في قضية استخدام الكيماوي بسوريا, عقب رفض روسي تجديد مهمة آلية التحقيق مدة 30 يوم أخرى.

واشارت الخارجية في بيان, نشرته وسائل اعلام, الى ان روسيا استخدمت الفيتو ضد تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة-منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من اجل "حماية النظام السوري والإرهابيين الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية في سوريا".

واعتبر البيان ان استخدام الفيتو يدل على ان روسيا لا تقدر حياة ضحايا هجمات الأسلحة الكيمياوية أو تحترم ابسط معايير السلوك الدولي المتعلق باستخدام هذه الأسلحة".

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة للتصويت على مشروع قرار ياباني بشان تمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لـ30 يوما.

لكن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد هذا المشروع, قائلة إن الاقتراح غير واقعي، ولا يراعي التعديلات، التي تطالب بها.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال شهر والتي عرقلت روسيا محاولات الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق بشأن الكيماوي السوري

وكانت روسيا استخدمت, يوم الخميس، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي المطالب بتمديد ولاية البعثة الدولية المشتركة.

كما استخدمت روسيا, الشهر الماضي, (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".