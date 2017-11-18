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مواصلاً انخفاضه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 474 ليرة
الاخبار الاقتصادية

واصل سعر صرف الدولار يوم السبت, انخفاضه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 474 ليرة.


 

وأفادت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 478 ليرة للمبيع، و 474 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل يوم الخميس الماضي إلى 481 ليرة للمبيع، و 477 ليرة للشراء.

سيريانيوز
2017-11-18 10:34:08
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