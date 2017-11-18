واصل سعر صرف الدولار يوم السبت, انخفاضه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 474 ليرة.

وأفادت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 478 ليرة للمبيع، و 474 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل يوم الخميس الماضي إلى 481 ليرة للمبيع، و 477 ليرة للشراء.