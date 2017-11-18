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مواصلاً انخفاضه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 474 ليرة
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الاخبار الاقتصادية
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واصل
سعر صرف الدولار يوم السبت, انخفاضه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 474 ليرة.
وأفادت صفحات
متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة
الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 478 ليرة للمبيع، و 474 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف
الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل يوم الخميس الماضي إلى 481 ليرة للمبيع، و 477
ليرة للشراء.
سيريانيوز
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2017-11-18 10:34:08
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