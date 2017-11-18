سقطت من جديد, يوم السبت, قذائف في مناطق بدمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط جرحى في منطقة جرمانا.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفة صاروخية سقطت على شارع الخضر في منطقة جرمانا بريف دمشق, ما اسفر عن سقوط 8 جرحى.

واشارت المصادر الى ان سقوط قذيفتين سقطتا في حي دويلعا بمدينة دمشق, كما سقطت عدة قذائف هاون في محيط ضاحية الاسد بريفها.

وكانت قذائف سقطت امس الجمعة على سوق الهال, ومنطقة الدويلعة, وحي عش الورور بدمشق وجرمانا بريفها, ما ادى الى سقوط ضحايا.

وسقط يوم الخميس 6 قتلى وأصيب 45 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية وهاون على عدد من الأحياء بمدينة دمشق.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.