استخدمت روسيا, فجر السبت، حث النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به اليابان ينص على تمديد تقني لمدة شهر واحد لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وذكرت وكالات أنباء أن روسيا تصدت لمحاولة الدول الغربية في مجلس الأمن، تمرير اقتراح اليابان بتمديد آلي لبعثة التحقيق المشتركة في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، كونه "لا يراعي التعديلات التي تطالب بها".

وصوّت 12 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الياباني، فيما عارضته بوليفيا .

واقترحت اليابان، يوم الخميس، أمام مجلس الأمن مشروع قرار بتمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لـ30 يوما.

ومن شأن المقترح الياباني أن يمنح روسيا والولايات المتحدة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تمديد عمل آلية التحقيق المكلفة بتحديد هوية المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال شهر، التي تستخدم فيها روسيا حق النقض خلال يومين، ضد مسودتي قرارين بخصوص تمديد مهمة البعثة المشتركة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وكانت روسيا استخدمت, يوم الخميس، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي المطالب بتمديد ولاية البعثة الدولية المشتركة.

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".

يشار الى ان الفيتو الروسي اليوم هو 11 من نوعه ضد مشاريع قرارات غربية بشان سوريا وذلك منذ بدء الازمة في اذار عام 2011.