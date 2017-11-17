أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في هذه الظروف أمر غير مقبول.

ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن مدير قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف قوله، إن "موسكو لا ترى جدوى في التمديد التقني لآلية التحقيق المشتركة حول الكيميائي في سوريا دون تصحيح الأخطاء الموجودة".

واضاف أوليانوف: "بعد استخدامنا حق النقض "الفيتو" على مشروع القرار الأمريكي طرح مشروع روسي-صيني قدمه البوليفيون للتصويت", مشيرا الى ان المشروع الروسي الصيني ينص على إمكانية تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة لسنة أخرى, وليس فقط التمديد، ولكن أيضا تعزيز التفويض وقد أتيحت للأمريكيين الفرصة لحل هذه المشكلة من خلال دعم المشروع الروسي أو الامتناع عن التصويت على الأقل, لكنهم استخدموا حق النقض "الفيتو" ما يشير إلى أن كل دعواتهم المستمرة لتمديد الولاية كانت نفاقية".

واقترحت اليابان، يوم الخميس، أمام مجلس الأمن مشروع قرار بتمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لـ30 يوما.

و ينص مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لفترة 30 يومًا، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم في غضون 20 يومًا إلى مجلس الأمن "اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.

وجاء المقترح الياباني بعد ن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع قرار أمريكي يمدد مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لمدة عام.

ويكرس مشروع القرار الأمريكي نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين .

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".

سيريانيوز



