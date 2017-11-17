قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, يوم الجمعة, أنه "سيستقبل سعد الحريري غدا السبت , في العاصمة باريس كرئيس لوزراء لبنان".

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء, عن الرئيس ماكرون ,قوله أيضا أنه يتوقع أن يعود الحريري بعد ذلك إلى بيروت "خلال أيام أو أسابيع".

وتابع ماكرون أن طهران أساءت تفسير موقف بلاده "المتوازن" في المنطقة والذي ركز على عدم الانحياز لطرف بين السنة والشيعة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن " على جمهورية إيران أن تكون أقل عدائية في المنطقة".

ويستعد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري للتوجه إلى فرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث من المتوقع أن يغادر الرياض اليوم بحسب تقارير اعلامية.

ويأتي الحديث عن زيارة الحريري إلى باريس، وسط تكهنات واتهامات لبنانية للسعودية باحتجاز رئيس الوزراء المستقيل وعائلته.

وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية, كشفت الثلاثاء, نقلاً عن مصدر في الإليزيه, أن فرنسا لوحت باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم عودة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى بيروت, واضعة مهلة لعودته من السعودية.

وكان الحريري أعلن من السعودية استقالته من منصبه ، في خطوة غير متوقعة ,وهاجم بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وأثارت استقالة الحريري، التي جاءت مفاجئة ، جدلا واسعا وتكهنات بأن السعودية أجبرته على ترك منصبه في إطار ردها على إيران وحزب الله اللبناني المتحالف معها, في حين نفت السعودية ذلك, لكن الحريري المح احتمال تراجعه عن الاستقالة.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون لم يقبل استقالة الحريري، منتظراً عودته إلى لبنان.

سيريانيوز